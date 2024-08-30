Йемен: ответ на преступления Израиля неизбежен

Миллионы людей из разных провинций Йемена также провели сегодня, в пятницу, демонстрации в поддержку палестинского народа, как и в предыдущие недели. Сегодняшние демонстрации проходили под лозунгом "Наша помощь Газе и Аль-Аксе... ответственность и джихад".

Йеменский народ на этих демонстрациях подчеркнул, что продолжит свою поддержку палестинского вопроса. Участники демонстрации в своем заявлении сказали: "Наша твердая и принципиальная позиция в поддержку палестинского народа продолжается".

В заявлении говорится: "Мы не отступим от нашей поддержки палестинского народа, независимо от того, какая опасность и вызов нам угрожают. Мы обязательно ответим на преступления сионистского врага, и впереди нас ждут еще большие сюрпризы".