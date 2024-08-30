30 авг. 2024 г., 21:12
??????? ID: 85583346
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Йемен: ответ на преступления Израиля неизбежен

30 авг. 2024 г., 21:12
??????? ID: 85583346
Йемен: ответ на преступления Израиля неизбежен

Тегеран, 30 августа, ИРНА - Миллионы людей из разных регионов Йемена вышли сегодня на улицы, чтобы выразить свою поддержку народу Газы. Они подчеркивают, что не готовы отказаться от своей поддержки.

Миллионы людей из разных провинций Йемена также провели сегодня, в пятницу, демонстрации в поддержку палестинского народа, как и в предыдущие недели. Сегодняшние демонстрации проходили под лозунгом "Наша помощь Газе и Аль-Аксе... ответственность и джихад".

Йеменский народ на этих демонстрациях подчеркнул, что продолжит свою поддержку палестинского вопроса. Участники демонстрации в своем заявлении сказали: "Наша твердая и принципиальная позиция в поддержку палестинского народа продолжается".

В заявлении говорится: "Мы не отступим от нашей поддержки палестинского народа, независимо от того, какая опасность и вызов нам угрожают. Мы обязательно ответим на преступления сионистского врага, и впереди нас ждут еще большие сюрпризы".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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