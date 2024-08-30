"Хезболла" атаковала израильские позиции

Согласно сообщению телеканала "Аль-Манар", "Хезболла" атаковала военный объект "Баяд-Блида" соответствующим оружием. О возможных жертвах этой атаки пока не сообщается.

С началом операции "Буря Аль-Аксы" силами Cопротивления, "Хезболла" в Ливане, стремясь задействовать значительную часть сионистских военных на севере оккупированной Палестины и снизить давление на Сопротивление в Газе, начала проводить ежедневные и масштабные операции против целей израильского режима на территории Палестины.

После того, как началась операция "Буря Аль-Аксы" на севере оккупированной Палестины, большое количество израильских поселенцев в этом районе были вынуждены покинуть свои дома. Согласно сообщениям израильских СМИ, большинство оставшихся жителей страдают от психологических проблем.