30 авг. 2024 г., 10:37
Journalist ID: 5621
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"Хезболла" атаковала израильские позиции

30 авг. 2024 г., 10:37
??????? ID: 85582963
"Хезболла" атаковала израильские позиции

Тегеран, 30 августа, ИРНА – В пятницу вечером СМИ сообщили об атаке "Хезболлы" на позиции израильских военных на севере оккупированной Палестины.

Согласно сообщению телеканала "Аль-Манар", "Хезболла" атаковала военный объект "Баяд-Блида" соответствующим оружием. О возможных жертвах этой атаки пока не сообщается.

С началом операции "Буря Аль-Аксы" силами Cопротивления, "Хезболла" в Ливане, стремясь задействовать значительную часть сионистских военных на севере оккупированной Палестины и снизить давление на Сопротивление в Газе, начала проводить ежедневные и масштабные операции против целей израильского режима на территории Палестины.

После того, как началась операция "Буря Аль-Аксы" на севере оккупированной Палестины, большое количество израильских поселенцев в этом районе были вынуждены покинуть свои дома. Согласно сообщениям израильских СМИ, большинство оставшихся жителей страдают от психологических проблем.

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