Ареф: Никаких препятствий для дальнейшего развития отношений

Ареф передал теплые и искренние приветствия от президента Ирана Масъуда Пезешкияна и подчеркнул, что народы Ирана и Таджикистана всегда чувствуют себя как дома в обеих странах.

Мохаммад Реза Ареф в четверг вечером по местному времени на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном упомянул о давних цивилизационных, культурных, исторических и языковых общностях Ирана и Таджикистана. Он заявил, что Исламская Республика Иран полностью готова к совместному сотрудничеству в создании и укреплении научных и исследовательских центров и академий в обеих странах, а также к развитию сотрудничества в научной, культурной и технологической сферах.

Первый вице-президент назвал Таджикистан дружественной и братской страной для Исламской Республики Иран, отметив визит президента Ирана в Таджикистан. Он подчеркнул, что Пезешкиян всегда с теплотой вспоминает о своих впечатлениях от прекрасного города Душанбе, а также о достижениях и гостеприимстве правительства и народа Таджикистана.