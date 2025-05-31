31 мая 2025 г., 10:36
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Новости ID: 85848310
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В ООН обвинили Израиль в использовании гуманитарной риторики для прикрытия преступлений в Газе

31 мая 2025 г., 10:36
Новости ID: 85848310
В ООН обвинили Израиль в использовании гуманитарной риторики для прикрытия преступлений в Газе

Тегеран, 31 мая, ИРНА – Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанез обвинила сионистский режим в умышленном злоупотреблении гуманитарной риторикой с целью облегчения совершения жестоких преступлений в Газе.

Это преднамеренная стратегия, нацеленная на сокрытие преступлений, насильственное перемещение населения, бомбардировку уже подвергшихся бомбардировкам объектов, сожжение палестинцев заживо и нанесение увечий выжившим. Все эти действия маскируются риторикой оказания гуманитарной помощи с целью отвлечения внимания международного сообщества от юридической ответственности.

Ссылаясь на отчёт Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сектор Газа переживает наиболее тяжёлый гуманитарный кризис за весь период военного конфликта.

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