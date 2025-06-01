Командующий Сухопутными войсками Украины подал в отставку после смертоносного удара

Как сообщает агентство Reuters, генерал-майор Михаил Драпатый командовал сухопутными войсками Украины с ноября прошлого года.

Высокопоставленный украинский военачальник написал в Facebook: «Это сознательный шаг, основанный на моем личном чувстве ответственности за трагедию, произошедшую в учебном районе 239, которая привела к гибели наших солдат».

В заявлении, опубликованном ранее Сухопутными войсками Украины в Telegram, говорится, что в результате ракетного удара России в воскресенье 12 военнослужащих погибли и еще 60 получили ранения.

Драпатый выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих, сказав: «Это были молодые люди из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях».