1 июн. 2025 г., 19:12
Новости ID: 85849917
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Командующий Сухопутными войсками Украины подал в отставку после смертоносного удара

1 июн. 2025 г., 19:12
Новости ID: 85849917
Командующий Сухопутными войсками Украины подал в отставку после смертоносного удара

Тегеран, 1 июня, ИРНА – Командующий Сухопутными войсками Украины, одна из высших должностей в военной структуре страны, сегодня (воскресенье) объявил о своей отставке после смертоносного нападения на украинский военный учебный центр.

Как сообщает агентство Reuters, генерал-майор Михаил Драпатый командовал сухопутными войсками Украины с ноября прошлого года.

Высокопоставленный украинский военачальник написал в Facebook: «Это сознательный шаг, основанный на моем личном чувстве ответственности за трагедию, произошедшую в учебном районе 239, которая привела к гибели наших солдат».

В заявлении, опубликованном ранее Сухопутными войсками Украины в Telegram, говорится, что в результате ракетного удара России в воскресенье 12 военнослужащих погибли и еще 60 получили ранения.

Драпатый выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих, сказав: «Это были молодые люди из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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