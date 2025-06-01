1 июн. 2025 г., 17:59
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Украина заявила о возможном уничтожении более 40 российских истребителей в Сибири

1 июн. 2025 г., 17:59
??????? ID: 85849867
Украина заявила о возможном уничтожении более 40 российских истребителей в Сибири

Тегеран, 1 июня, ИРНА – В результате атаки в глубоком тылу, вдали от линии фронта, украинские источники и неофициальные сообщения свидетельствуют о пожаре на российской базе бомбардировщиков в Сибири. Утверждается, что в ходе этой атаки было уничтожено десятки российских истребителей.

Как сообщает Reuters, Украина в воскресенье атаковала российские ядерные бомбардировщики на военной базе в Сибири. Эта информация была опубликована пророссийскими блогерами.

Изображения и видео, распространившиеся в социальных сетях, показывают российские стратегические бомбардировщики – предназначенные для ядерных атак на дальние цели – горящими на авиабазе «Белая» к северу от города Иркутска.

Источник в украинской разведке в Киеве утверждает, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабную операцию с использованием беспилотников против более чем 40 российских военных самолетов, и они были уничтожены.

По заявлению этого источника, среди пораженных самолетов были стратегические бомбардировщики Туполев Ту-95 и Ту-22, которые Россия использует для запуска дальнобойных ракет по Украине.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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