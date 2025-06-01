Украина заявила о возможном уничтожении более 40 российских истребителей в Сибири

Как сообщает Reuters, Украина в воскресенье атаковала российские ядерные бомбардировщики на военной базе в Сибири. Эта информация была опубликована пророссийскими блогерами.

Изображения и видео, распространившиеся в социальных сетях, показывают российские стратегические бомбардировщики – предназначенные для ядерных атак на дальние цели – горящими на авиабазе «Белая» к северу от города Иркутска.

Источник в украинской разведке в Киеве утверждает, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабную операцию с использованием беспилотников против более чем 40 российских военных самолетов, и они были уничтожены.

По заявлению этого источника, среди пораженных самолетов были стратегические бомбардировщики Туполев Ту-95 и Ту-22, которые Россия использует для запуска дальнобойных ракет по Украине.