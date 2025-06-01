Иран призвал к реформе миротворческих сил ООН посредством активной дипломатии

Бригадный генерал Амир Насер Арастех выступил с этим заявлением в воскресенье на первой конференции «Всемирный день миротворцев», которая состоялась в Международном конференц-центре Иранской организации телерадиовещания. Он отметил, что с момента создания миротворческих сил Организации Объединенных Наций в 1948 году и по настоящее время более миллиона человек из 125 стран мира приняли участие в около 70 миротворческих миссиях. По предыдущим данным, около 4400 из этих миротворцев погибли, и только в прошлом году около 57 из них погибли в кризисных регионах.

Амир Арастех выразил сожаление по поводу исторических неудач миротворческих сил в выполнении своих миссий, напомнив: «В таких случаях, как Ливан, Босния, Уганда, мы были свидетелями крупных гуманитарных катастроф, которые произошли, несмотря на присутствие миротворческих сил. Например, в Боснии всего за четыре дня более восьми тысяч человек были убиты на глазах у миротворческих сил; катастрофа, которая произошла с ведома и по сговору Америки, Великобритании и Франции».