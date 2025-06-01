Иран: на любые неподобающие шаги европейских стран последует адекватный ответ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу вечером, 31 мая, провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Арагчи.

В ходе беседы стороны обсудили последние события, связанные с переговорами по ядерной программе и снятием санкций, а также рассмотрели недавно опубликованный доклад МАГАТЭ по Ирану.

Арагчи, указав на непрерывное сотрудничество Ирана с МАГАТЭ и на тот факт, что вся ядерная деятельность Ирана осуществляется под наблюдением Агентства, призвал Рафаэля Гросси отражать действительность таким образом, чтобы не предоставлять некоторым сторонам возможность использовать данный международный орган для продвижения своих политических целей против иранского народа.

Министр также призвал генерального директора МАГАТЭ в ходе предстоящего заседания Совета управляющих предупредить о последствиях любых политически мотивированных действий, подчеркнув, что Иран предпримет соответствующие ответные меры на любые неправомерные шаги европейских сторон.