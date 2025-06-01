Эслами: обогащение — красная линия Ирана, альтернативы Нет

В своем телевизионном интервью, вышедшем сегодня вечером, Эслами изложил основные позиции Исламской Республики Иран относительно ядерной программы, а также подход Тегерана к всеобъемлющему докладу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эслами вновь подчеркнул, что обогащение является фундаментом ядерной промышленности, и никто не может оспаривать право Ирана на обогащение, поскольку это вопрос связан со своими особыми рамками и правилами, имеющими специфические требования. Для наглядности он привел простой пример: «Можно ли сказать стране, которая намерена создать электроэнергетическую промышленность, что ей разрешено иметь только подстанции и сети передачи электроэнергии, но не электростанции? Это нелогично. В ядерной промышленности обогащение подобно электростанции в электроэнергетической промышленности; то есть оно считается основой всего процесса».

Эслами подчеркнул, что без обогащения не будет ядерного топливного цикла, пояснив, что без топливного цикла будет невозможно проводить исследовательскую и прикладную деятельность в различных областях, включая медицину и промышленность.