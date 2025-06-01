1 июн. 2025 г., 22:22
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Эслами: обогащение — красная линия Ирана, альтернативы Нет

1 июн. 2025 г., 22:22
??????? ID: 85850013
Эслами: обогащение — красная линия Ирана, альтернативы Нет

Тегеран, 1 июня, ИРНА - Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что обогащение урана является основой ядерной промышленности и «красной линией» для Исламской Республики Иран, подчеркнув отсутствие какой-либо альтернативы этому процессу.

В своем телевизионном интервью, вышедшем сегодня вечером, Эслами изложил основные позиции Исламской Республики Иран относительно ядерной программы, а также подход Тегерана к всеобъемлющему докладу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эслами вновь подчеркнул, что обогащение является фундаментом ядерной промышленности, и никто не может оспаривать право Ирана на обогащение, поскольку это вопрос связан со своими особыми рамками и правилами, имеющими специфические требования. Для наглядности он привел простой пример: «Можно ли сказать стране, которая намерена создать электроэнергетическую промышленность, что ей разрешено иметь только подстанции и сети передачи электроэнергии, но не электростанции? Это нелогично. В ядерной промышленности обогащение подобно электростанции в электроэнергетической промышленности; то есть оно считается основой всего процесса».

Эслами подчеркнул, что без обогащения не будет ядерного топливного цикла, пояснив, что без топливного цикла будет невозможно проводить исследовательскую и прикладную деятельность в различных областях, включая медицину и промышленность.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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