Глава МАГАТЭ встретился с иранским министром иностранных дел в Каире

В ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы взаимодействия Ирана и агентства в области мирного атома и текущие вопросы сотрудничества.

Встреча состоялась в рамках визита иранского министра в Египет. Также состоялась встреча Гросси с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати.

«Состоялась своевременная встреча в Каире с Бадром Абдельати и иранским министром иностранных дел. Признателен Египту за его конструктивную роль в поддержке мирных и дипломатических решений для региональных вызовов», — написал Гросси на своей странице в социальной сети X.