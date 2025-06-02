2 июн. 2025 г., 17:36
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Новости ID: 85850905
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Глава МАГАТЭ встретился с иранским министром иностранных дел в Каире

2 июн. 2025 г., 17:36
Новости ID: 85850905
Глава МАГАТЭ встретился с иранским министром иностранных дел в Каире

Тегеран, 12 июня. ИРНА - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провёл встречу с министром иностранных дел Ирана Саидом Аббасом Аракчи в Каире.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы взаимодействия Ирана и агентства в области мирного атома и текущие вопросы сотрудничества.

Встреча состоялась в рамках визита иранского министра в Египет. Также состоялась встреча Гросси с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати.

«Состоялась своевременная встреча в Каире с Бадром Абдельати и иранским министром иностранных дел. Признателен Египту за его конструктивную роль в поддержке мирных и дипломатических решений для региональных вызовов», — написал Гросси на своей странице в социальной сети X.

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