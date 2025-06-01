Оркестр национальной музыки Ирана готовится к концерту в честь Хомаюна Хоррама

Оркестр национальной музыки Ирана активно готовится к предстоящему концерту "Манде Ба Негахи", который состоится 8 июня в зале Вахдат в Тегеране. Концерт посвящен памяти покойного Хомаюна Хоррама, выдающегося иранского музыканта и композитора.
1 июн. 2025 г., 17:42
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