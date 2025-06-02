2 июн. 2025 г., 18:40
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Арагчи: без права на обогащение урана соглашения не будет

2 июн. 2025 г., 18:40
??????? ID: 85850966
Арагчи: без права на обогащение урана соглашения не будет

Тегеран, 2 июня, ИРНА – В скором времени будет дан соответствующий ответ на предложение, выдвинутое США. Данный ответ будет сформирован с учётом принципиальных позиций и интересов Ирана, а также гарантирует соблюдение прав народа. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на пресс-конференции, комментируя предложение США.

Сегодня, в понедельник, министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Арабской Республики Египет Бадром Абдель Ати отметил, что Иран и Египет являются двумя крупными государствами региона, обладающими многовековой историей и глубокими цивилизационными корнями. Дипломат подчеркнул, что обе страны играют важную роль в обеспечении мира, безопасности, устойчивого развития и прогресса в регионе.

«Путь для развития отношений между двумя странами открыт как никогда прежде. Мы достигли договоренности о продолжении диалога и о том, что политические консультации между двумя странами будут проводиться на регулярной и постоянной основе. Кроме того, была достигнута договоренность об увеличении объема двусторонней торговли, а также о начале и расширении обменов в сфере туризма между двумя странами», - добавил иранский министр.

В другой части своей речи Арагчи заявил, что Иран в ближайшее время представит ответ на американское предложение. «Ответ будет основан на принципах, позиции и национальных интересах Ирана, а также защитит права народа», -  заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Министр подчеркнул, что без уважения к праву Ирана на обогащение урана никакое соглашение не будет достигнуто.

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