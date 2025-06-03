Пезешкиян: Иран приветствует переговоры, но не приемлет диктат

Масъуд Пезешкиян во вторник утром, принимая верительные грамоты нового посла Новой Зеландии Бетани Мадден, заявил, что Иран готов предпринять любые шаги для расширения отношений и сотрудничества между двумя странами. Отвечая на надежду нового посла Новой Зеландии на успешное завершение переговоров между Ираном и США, он подчеркнул: "Мы приветствовали и будем приветствовать переговоры, но правило диалога заключается в том, что никто не должен стремиться к диктату и навязыванию своих требований другой стороне".

Пезешкиян добавил: "То, что режим в регионе при поддержке могущественных стран совершает любые преступления, а затем пытается представить других как нарушителей безопасности и спокойствия региона, чтобы под этим предлогом навязать свои требования, совершенно неприемлемо. Разве это справедливо, логично и приемлемо, что они пытаются блокировать путь роста и прогресса для других стран, а затем, используя достижения своего эксклюзивного прогресса, диктовать другим?"

Президент заявил: "Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что ни в коем случае не стремится к созданию ядерного оружия и всегда была и остается готовой к любому сотрудничеству для доказательства правдивости этого утверждения".