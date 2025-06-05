Спикер иранского парламента призвал БРИКС к созданию хартии по борьбе с незаконными санкциями

Выступая на 11-м саммите парламентов стран БРИКС в Бразилии в среду, 4 июня (по местному времени), Галибаф выразил глубокую благодарность Национальному конгрессу Бразилии за организацию мероприятия. Он также поздравил Индонезию с присоединением к влиятельной группе БРИКС и приветствовал присутствие партнеров БРИКС.

Глава иранского парламента подчеркнул, что в настоящее время мир сталкивается с целым рядом сложных изменений, беспрецедентных вызовов и фундаментальных трансформаций в мировом порядке. Среди этих вызовов он назвал резкие экономические колебания, финансовую нестабильность, экологические кризисы, геополитическую напряженность, санкции и политическое давление, продовольственную нестабильность, уязвимость глобальных цепочек поставок и торговые войны.

Галибаф отметил, что эти изменения ставят под сомнение традиционные структуры международного сотрудничества и указывают на необходимость пересмотра подходов и создания новых экономических путей для устойчивого развития. Эти пути, по его мнению, должны быть основаны на справедливости, балансе интересов, взаимном уважении и многосторонности. В таких условиях многосторонние институты, такие как БРИКС, играют все более важную роль в воссоздании справедливых и многосторонних моделей сотрудничества, а парламентские связи, наряду с межправительственным сотрудничеством, являются подходящей основой для устойчивого экономического взаимодействия.

Второй важный шаг, по словам Галибафа, — это поддержка парламентами действий правительств и создание необходимой правовой базы для использования потенциала экономического сотрудничества между членами БРИКС. Он подчеркнул, что БРИКС на пути своего развития уже пришел к таким идеям, как создание общей платежной системы (БРИКС Пэй), развитие и интеграция банковских мессенджеров стран-членов, а также поддержка двусторонней или многосторонней торговли на основе национальных валют. Третий шаг, по его мнению, — это разработка совместной хартии по борьбе с дискриминационной экономической политикой, включая незаконные односторонние санкции.