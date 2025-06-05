Гросси призвал к поддержке дипломатического пути в иранской ядерной проблеме

В интервью агентству Associated Press Гросси заявил: "На мой взгляд, обе стороны хотят соглашения. Конечно, это не означает, что достичь соглашения будет легко, но то, что обе стороны хотят соглашения, — это очень большое преимущество."

Он добавил: "За свою долгую дипломатическую карьеру я участвовал в переговорах, где не всегда стороны, желающие соглашения, садились за стол переговоров, потому что у них не было другого выбора. Иногда их целью было отвлечение или даже срыв переговоров."

Генеральный директор МАГАТЭ продолжил: "Когда я разговаривал со Стивом Уиткоффом, специальным представителем (Трампа), я почувствовал желание президента США достичь соглашения. С другой стороны, когда я говорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи, я понял, что у них также есть такое желание."

Он напомнил: "Не забывайте, что прямые переговоры с США — это сложная задача для иранской стороны. Они традиционно неохотно идут на прямой диалог с США, и в отличие от прошлого, когда был более широкий круг участников, включая Китай, Россию и европейцев, теперь переговоры идут один на один."

Гросси подчеркнул, что необходимо дождаться результатов переговорного процесса, но "важно, чтобы мы поддерживали их обоих".