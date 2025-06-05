Иран и Египет готовы расширять двусторонние связи и углублять сотрудничество

Сегодня днём, в четверг, 5 июня, доктор Масъуд Пезешкиян, президент Ирана, в телефонном разговоре с Абдель Фаттахом ас-Сиси, президентом Египта, по случаю праздника Курбан-байрам, поздравил правительство и народ Египта с этим великим исламским праздником. Он назвал великие обряды Хаджа беспрецедентным проявлением единства и солидарности исламской уммы и подчеркнул использование этого исключительного потенциала для обеспечения общих интересов мусульманских стран.

Президент Пезешкиян, ссылаясь на духовный дух Курбан-байрама и сближение, произошедшее между мусульманскими народами в эти дни, выразил надежду, что благословения этого великого праздника приведут к повышению безопасности, благосостояния и здоровья исламских народов, особенно двух великих народов Ирана и Египта.

Доктор Пезешкиян также подчеркнул важность обмена опытом, использования общего потенциала и синергии на пути развития и процветания, призвав исламские страны стать образцом братства, солидарности и конструктивного взаимодействия на мировой арене.