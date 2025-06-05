Иран подтвердил готовность углублять сотрудничество с исламскими странами, особенно с Саудовской Аравией

Сегодня днём, в четверг, 5 июня, Масъуд Пезешкиян (Президент Ирана) в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, поздравив с наступлением благословенного праздника Курбан-байрам, искренне поблагодарил правительство Саудовской Аравии за усилия и труды по организации великого конгресса Хаджа и созданию условий для выполнения ритуалов паломниками Каабы, особенно иранскими паломниками.

Пезешкиян назвал духовные и божественные ритуалы Ибрагимова Хаджа великолепным проявлением единства мусульман и собрания исламской уммы вокруг единой религии, Книги и Пророка. Он выразил надежду, что эта духовная связь вдохновит на большую сплоченность в отношениях между исламскими странами и в ее тени будет достигнуто еще большее достоинство, благородство и процветание исламской уммы.

Президент, подчеркнув готовность Исламской Республики Иран к расширению дружественных, братских отношений, основанных на религиозных принципах и добрососедстве со всеми исламскими странами, особенно с братской Саудовской Аравией, отметил: "Иран полон решимости твердо идти по пути укрепления отношений, углубления сотрудничества во всех областях, реализации общих интересов исламской уммы и обеспечения мира, безопасности и благосостояния мусульманских народов."