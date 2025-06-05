5 июн. 2025 г., 13:37
Новости ID: 85853174
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Президент Ирана поздравил мусульманские страны с Курбан-байрамом, призывая к единству и сотрудничеству

5 июн. 2025 г., 13:37
Новости ID: 85853174
Президент Ирана поздравил мусульманские страны с Курбан-байрамом, призывая к единству и сотрудничеству

Тегеран, 5 июня, ИРНА — Президент Исламской Республики Иран, Масуъд Пезешкиян, в отдельных телефонных разговорах с главами государств и премьер-министрами Таджикистана, Кувейта, Турции, Ирака и Азербайджана поздравил их с наступлением благословенного праздника Курбан-байрам. Он подчеркнул важность укрепления единства, сотрудничества и солидарности среди мусульманской уммы.

В ходе этих бесед Пезешкиян, ссылаясь на общие культурные, религиозные и исторические корни, подчеркнул необходимость упрочения двусторонних отношений и развития стратегического сотрудничества между Ираном и упомянутыми странами. Он назвал Курбан-байрам символом самопожертвования, поклонения и единства исламской нации, выразив надежду, что это великое событие станет источником блага, благословения, мира и безопасности в исламском мире.

Президент Ирана также подчеркнул необходимость единства исламской уммы вокруг палестинского вопроса и прекращения преступлений сионистского режима против угнетенного народа Газы. Он призвал мусульманские страны к солидарности в противостоянии угнетению и агрессии.

Главы государств Таджикистана, Кувейта, Азербайджана, Турции и Ирака, в свою очередь, взаимно поздравили с праздником и выразили готовность к расширению сотрудничества и укреплению отношений с Исламской Республикой Иран. Они расценили этот повод как прекрасную возможность для содействия миру и солидарности среди мусульманских народов.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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