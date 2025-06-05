5 июн. 2025 г., 07:20
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Новости ID: 85852956
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Пезешкиан подчеркнул важность укрепления единства исламской уммы

5 июн. 2025 г., 07:20
Новости ID: 85852956
Пезешкиан подчеркнул важность укрепления единства исламской уммы

Тегеран, 5 июня, ИРНА – Президент Исламской Республики Иран в ходе телефонного разговора с президентом Ирака подчеркнул важность укрепления единства исламской уммы, развития двустороннего сотрудничества и продолжения братских отношений между Тегераном и Багдадом.

В среду вечером Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с Абдул Латифом Рашидом поздравил правительство и дружественный, братский народ Ирака со священным праздником Курбан-байрам. Он выразил надежду на то, что благословения этого великого праздника найдут свое отражение во взаимодействии и связях исламских стран.

Президент Ирана назвал иракский народ братским и подчеркнул стремление Тегерана укреплять единство с исламскими странами, включая Ирак, во имя чести и достоинства исламской уммы.

Президент Ирака поблагодарил Пезешкиана за поздравления с Курбан-байрамом и поздравил в ответ иранский народ с праздником, пожелав мира, процветания и безопасности Ирану. Он охарактеризовал отношения между странами как отличные и подтвердил готовность Ирака к укреплению двустороннего сотрудничества для достижения устойчивого развития.

В заключение Рашид попросил передать самые искренние поздравления и уважение великому иранскому народу и Верховному лидеру Исламской революции аятолле Хаменеи.

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