Пезешкиан подчеркнул важность укрепления единства исламской уммы

В среду вечером Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с Абдул Латифом Рашидом поздравил правительство и дружественный, братский народ Ирака со священным праздником Курбан-байрам. Он выразил надежду на то, что благословения этого великого праздника найдут свое отражение во взаимодействии и связях исламских стран.

Президент Ирана назвал иракский народ братским и подчеркнул стремление Тегерана укреплять единство с исламскими странами, включая Ирак, во имя чести и достоинства исламской уммы.

Президент Ирака поблагодарил Пезешкиана за поздравления с Курбан-байрамом и поздравил в ответ иранский народ с праздником, пожелав мира, процветания и безопасности Ирану. Он охарактеризовал отношения между странами как отличные и подтвердил готовность Ирака к укреплению двустороннего сотрудничества для достижения устойчивого развития.

В заключение Рашид попросил передать самые искренние поздравления и уважение великому иранскому народу и Верховному лидеру Исламской революции аятолле Хаменеи.