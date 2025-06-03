3 июн. 2025 г., 14:09
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Багаи: острова Малый Томб, Большой Томб и Абу-Муса – неотъемлемая часть Ирана

3 июн. 2025 г., 14:09
??????? ID: 85851787
Багаи: острова Малый Томб, Большой Томб и Абу-Муса – неотъемлемая часть Ирана

Тегеран, 3 июня, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана, отвергая повторяющиеся заявления Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива относительно трех иранских островов, подчеркнул, что острова Малый Томб, Большой Томб и Абу-Муса являются неотъемлемой частью территории Ирана.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи отверг утверждения, содержащиеся в заключительном коммюнике 64-го совещания министров иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, касающиеся трех иранских островов – Большого Томба, Малого Томба и Абу-Мусы.

Багаи, отвергая вмешательские положения данного заявления относительно решений и законных действий компетентных иранских органов на упомянутых островах, подчеркнул, что Исламская Республика Иран в рамках осуществления своих суверенных прав предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты национальных интересов в пределах трех островов, включая их территорию, воды и воздушное пространство.

«Острова Малый Томб, Большой Томб и Абу-Муса являются неотъемлемой частью территории Ирана. Мы ожидаем, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива вместо выдвижения беспочвенных претензий к территориальной целостности Ирана, проявит более конструктивный подход, основываясь на общих интересах народов региона», - отметил дипломат.

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