4 июн. 2025 г., 15:21
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Султан Омана подтвердил готовность укреплять выдающиеся двусторонние отношения с Ираном

4 июн. 2025 г., 15:21
??????? ID: 85852628
Султан Омана подтвердил готовность укреплять выдающиеся двусторонние отношения с Ираном

Тегеран, 4 июня. ИРНА — В преддверии праздника Курбан-байрам султан Хайсам бин Тарик, правитель Омана, в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом поздравил правительство и народ Ирана с этим великим исламским праздником и пожелал благополучия, процветания и счастья народам Ирана, Омана и всему исламскому миру.

В разговоре султан Омана выразил удовлетворение недавними встречами и переговорами с президентом Исламской Республики Иран в Маскате, охарактеризовав отношения между двумя странами как выдающиеся и стремительно развивающиеся. Он также подчеркнул важность продолжения таких встреч и консультаций.

Султан Хайсам выразил надежду на скорую встречу высокопоставленных представителей Ирана и Омана в Тегеране.

В ответ Пезешкиан поблагодарил за теплые поздравления и высоко оценил гостеприимство, оказанное ему во время недавнего визита в Маскат. Он отметил продуктивность достигнутых договорённостей между двумя странами и выразил надежду на их скорейшее внедрение при поддержке султана Омана.

Также Пезешкиан официально пригласил султана Омана посетить Тегеран и выразил готовность к скорой встрече.

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