Султан Омана подтвердил готовность укреплять выдающиеся двусторонние отношения с Ираном

В разговоре султан Омана выразил удовлетворение недавними встречами и переговорами с президентом Исламской Республики Иран в Маскате, охарактеризовав отношения между двумя странами как выдающиеся и стремительно развивающиеся. Он также подчеркнул важность продолжения таких встреч и консультаций.

Султан Хайсам выразил надежду на скорую встречу высокопоставленных представителей Ирана и Омана в Тегеране.

В ответ Пезешкиан поблагодарил за теплые поздравления и высоко оценил гостеприимство, оказанное ему во время недавнего визита в Маскат. Он отметил продуктивность достигнутых договорённостей между двумя странами и выразил надежду на их скорейшее внедрение при поддержке султана Омана.

Также Пезешкиан официально пригласил султана Омана посетить Тегеран и выразил готовность к скорой встрече.