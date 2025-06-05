Иран осудил вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе: "Признак морального упадка"

В ответ на провал голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня и прекращению геноцида в Газе, Багаи назвал действия правительства США, препятствующие принятию этой резолюции, продолжением соучастия этой страны в преступлениях сионистского режима и резко их осудил.

Представитель МИД отметил, что резолюция была поддержана 14 из 15 членов Совета, и только США выступили против. Он добавил: "Вето на предложенную резолюцию, которая должна была вынудить сионистский режим прекратить геноцид в Газе, является не только явным пренебрежением правительства США к воле международного сообщества и народов региона по прекращению преступлений Израиля, но и признаком морального упадка американских лиц, принимающих решения, и свидетельством их соучастия и участия в убийствах и детоубийствах на оккупированных палестинских территориях".