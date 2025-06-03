3 июн. 2025 г., 12:54
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Израильское командование подтвердило гибель троих военнослужащих и ранение двоих в Газе

3 июн. 2025 г., 12:54
??????? ID: 85851664
Израильское командование подтвердило гибель троих военнослужащих и ранение двоих в Газе

Тегеран, 3 июня, ИРНА – Армия сионистского режима подтвердила гибель троих и ранение еще двоих своих военнослужащих.

Израильская армия сообщила, что трое ее военнослужащих из бригады "Гивати" были убиты на севере сектора Газа, и еще двое получили ранения.

Армия Израиля уточнила, что трое погибших военнослужащих принадлежали к девятому батальону пехотной бригады "Гивати".

Газета "Едиот Ахаронот" также сообщила, что эти трое военнослужащих погибли в результате мощного взрыва.

В связи с этим министр финансов сионистского режима Бецалель Смотрич заявил, что "мы начали болезненное утро, услышав новость о гибели троих израильских солдат".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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