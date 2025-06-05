Международная амнистия" резко осудила вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе

На своем веб-сайте "Международная амнистия" процитировала генерального секретаря организации Агнес Калламар, которая отреагировала на решение США наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности. "Позорное вето Соединенных Штатов, которое является одним из пунктов в длинном списке действий этой страны, — это зеленый свет для [израильского] режима продолжать геноцид палестинцев в Газе, морить голодом палестинских мирных жителей и создавать условия для их уничтожения", — заявила Калламар.

Калламар добавила: "Соединенные Штаты упустили еще одну важную возможность призвать [израильский] режим прекратить кровопролитие среди мирного населения. Какое может быть оправдание предотвращению действий Совета Безопасности ООН, направленных на прекращение ужасающего голода и страданий, освобождение заложников и отмену удушающих израильских ограничений на процесс оказания помощи?"

Генеральный секретарь "Международной амнистии" также подчеркнула: "Жизни более 2 миллионов палестинцев находятся под угрозой: младенцы и дети, госпитализированные из-за признаков недоедания; десятки тысяч детей, которые ложатся спать голодными".