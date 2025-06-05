5 июн. 2025 г., 08:43
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Йемен совершил беспилотную атаку на аэропорт Бен-Гурион

5 июн. 2025 г., 08:43
??????? ID: 85852976
Йемен совершил беспилотную атаку на аэропорт Бен-Гурион

Тегеран, 5 июня, ИРНА – Хуситы заявили об атаке беспилотниками на аэропорт Бен-Гурион.

Согласно заявлению официального представителя вооружённых сил Йемена Яхьи Сарии, распространённому телеканалом «Аль-Масира», беспилотное подразделение йеменских вооружённых сил с помощью двух ударных БПЛА «Яфа» атаковало аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Как пояснил бригадный генерал, данная операция была проведена в рамках поддержки угнетённого палестинского народа и его борцов, а также в ответ на преступления сионистского режима против жителей сектора Газа.

Сариа заявил, что беспилотная атака вооружённых сил Йемена была успешной и достигла поставленных целей.

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