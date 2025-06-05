5 июн. 2025 г., 22:25
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Президенты Ирана и Туниса призвали к единому осуждению преступлений Израиля в Газе

5 июн. 2025 г., 22:25
??????? ID: 85853451
Президенты Ирана и Туниса призвали к единому осуждению преступлений Израиля в Газе

Тегеран, 5 июня, ИРНА — В телефонном разговоре президенты Ирана и Туниса подчеркнули необходимость укрепления единства исламской уммы и единогласного осуждения преступлений сионистского режима против угнетенного народа Газы.

Сегодня днём, в четверг, 5 июня, Масъуд Пезешкиян, президент Ирана, в телефонном разговоре с Каисом Саидом, президентом Туниса, по случаю праздника Курбан-байрам, поздравил правительство и народ этой страны с великим исламским праздником и попросил Всевышнего даровать исламской умме достоинство, благословение и благополучие.

Президент назвал божественный и величественный ритуал Хаджа беспрецедентным символом единства мусульман мира вокруг религии, Священной Книги и Пророка Ислама (мир ему). Он добавил: "Хадж — это проявление принесения в жертву эгоистичных желаний и преодоления дьявольских искушений, и есть надежда, что эти великие духовные обряды ещё больше сблизят сердца мусульман и принесут успех, счастье и спокойствие исламской умме."

Пезешкиян, ссылаясь на страдания угнетенного народа Газы, выразил надежду, что благодаря единству и солидарности мусульман, а также единогласному осуждению преступлений сионистского режима, война и кровопролитие в Газе будут как можно скорее остановлены, и безопасность и достоинство вернутся к угнетенному народу этого региона.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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