5 июн. 2025 г., 18:31
Новости ID: 85853346
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран осудил "нормализацию геноцида Израиля" и критикует Германию за реакцию на слово "Палестина"

5 июн. 2025 г., 18:31
Новости ID: 85853346
Иран осудил "нормализацию геноцида Израиля" и критикует Германию за реакцию на слово "Палестина"

Тегеран, 5 июня, ИРНА — Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что "нормализация геноцида Израиля является самой черной трагедией современного мира", и подчеркнул, что сторонники и оправдывающие преступления сионистского режима являются соучастниками и партнерами в этих преступлениях.

В четверг, реагируя на исключение депутата из парламента Германии за ношение футболки со словом "Палестина", Багаи написал в своем аккаунте в X (ранее Twitter): "Тот факт, что даже слово 'Палестина' на одежде депутата является невыносимым для немецкого парламента, является ясным признаком системного лицемерия тех, кто заявляет о поддержке создания независимого палестинского государства".

Представитель МИД добавил: "Нормализация геноцида Израиля является самой черной трагедией современного мира, а сторонники и оправдывающие преступления сионистского режима являются соучастниками и партнерами в преступлениях Израиля".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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