Иран осудил "нормализацию геноцида Израиля" и критикует Германию за реакцию на слово "Палестина"

В четверг, реагируя на исключение депутата из парламента Германии за ношение футболки со словом "Палестина", Багаи написал в своем аккаунте в X (ранее Twitter): "Тот факт, что даже слово 'Палестина' на одежде депутата является невыносимым для немецкого парламента, является ясным признаком системного лицемерия тех, кто заявляет о поддержке создания независимого палестинского государства".

Представитель МИД добавил: "Нормализация геноцида Израиля является самой черной трагедией современного мира, а сторонники и оправдывающие преступления сионистского режима являются соучастниками и партнерами в преступлениях Израиля".