В среду, 4 июня 2025 года, Рябков сообщил агентству ТАСС: "В заявлениях украинцев нет ничего даже близкого к действительности". Он подчеркнул, что необходимо опираться на информацию, публикуемую Министерством обороны России.

Рябков также отметил, что перед телефонным разговором между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом вечером в среду, 4 июня, Москва запросила у американской стороны информацию об отсутствии реакции Вашингтона на инцидент.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Украина в субботу, 31 мая 2025 года, совершила террористические атаки с использованием беспилотников на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены.

Согласно сообщению, в результате этих атак несколько самолетов загорелись, но все пожары были потушены. Министерство обороны России также сообщило об аресте некоторых причастных к этим атакам лиц, добавив, что "никаких жертв среди военнослужащих или гражданского населения не было".