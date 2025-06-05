Главы правительств Ирана и Малайзии призвали к поддержке населения Газы на международных площадках

Сегодня днём, в четверг, 5 июня, Масъуд Пезешкиян (Президент Ирана) в телефонном разговоре с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом поздравил правительство, народ и руководство этой страны с великим исламским праздником.

В ходе этого теплого разговора Президент, говоря о величии и духовности исламских праздников, заявил: "Эти благословенные события предоставляют ценную возможность для укрепления братских уз между народами, которые верят в единую Книгу, общего Пророка и единое направление молитвы, и которые движутся по пути возвышенных идеалов ислама".

Пезешкиян выразил надежду, что "благословения великого паломничества Хаджа и лучезарные обряды Курбан-байрама послужат основой для повышения единства, братства, мира и спокойствия среди мусульманских народов мира, а также будут способствовать прогрессу и развитию стран через братские связи и обмен общим опытом".

Президент Ирана далее, подчеркнув необходимость коллективной ответственности мусульман за угнетенных в исламском мире, заявил: "Мусульманские народы и правительства в этот великий праздник должны единогласно возвысить голос угнетенного народа Газы на международных форумах, который сегодня находится под воздействием самых жестоких и безжалостных преступлений в истории. Осуждая эти преступления, они должны показать миру истинное лицо лжецов, притворяющихся защитниками прав человека и мира".

Пезешкиян также искренне выразил признательность премьер-министру Малайзии за его дальновидный подход и ценное отношение к синергии и укреплению связей между исламскими странами, особенно в поддержке угнетенного народа Палестины.