3 июн. 2025 г., 18:13
Новости ID: 85852028
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран присоединяется к Азиатско-Тихоокеанскому союзу по аккредитации (APAC)

3 июн. 2025 г., 18:13
Новости ID: 85852028
Иран присоединяется к Азиатско-Тихоокеанскому союзу по аккредитации (APAC)

Тегеран, 3 июня, ИРНА – Президент Исламской Республики Иран, Масъуд Пезешкиян, издал указ о вступлении Ирана в Азиатско-Тихоокеанский союз по аккредитации (APAC). Данный закон был направлен Министерству иностранных дел и Национальной организации по стандартизации Ирана для исполнения.

Согласно сообщению канцелярии президента, Масъуд Пезешкиян, действуя в соответствии со статьей 123 Конституции Исламской Республики Иран, подписал закон о членстве правительства Исламской Республики Иран в APAC. Этот закон был одобрен на открытом заседании Исламского консультативного совета в среду, 27 фарвардина 1404 года (16 апреля 2025 года), и подтвержден Советом стражей 24 ордибехешта 1404 года (14 мая 2025 года).

Присоединение к APAC позволит Ирану укрепить свои позиции в региональной и международной торговле, облегчить признание иранских стандартов и сертификатов, а также повысить качество и конкурентоспособность иранской продукции на мировом рынке.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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