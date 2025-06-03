Иран присоединяется к Азиатско-Тихоокеанскому союзу по аккредитации (APAC)

Согласно сообщению канцелярии президента, Масъуд Пезешкиян, действуя в соответствии со статьей 123 Конституции Исламской Республики Иран, подписал закон о членстве правительства Исламской Республики Иран в APAC. Этот закон был одобрен на открытом заседании Исламского консультативного совета в среду, 27 фарвардина 1404 года (16 апреля 2025 года), и подтвержден Советом стражей 24 ордибехешта 1404 года (14 мая 2025 года).

Присоединение к APAC позволит Ирану укрепить свои позиции в региональной и международной торговле, облегчить признание иранских стандартов и сертификатов, а также повысить качество и конкурентоспособность иранской продукции на мировом рынке.