3 июн. 2025 г., 12:42
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Новости ID: 85851644
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Арагчи назвал беспрецедентным уровень политического сотрудничества и доверия между Ираном и Египтом

3 июн. 2025 г., 12:42
Новости ID: 85851644
Арагчи назвал беспрецедентным уровень политического сотрудничества и доверия между Ираном и Египтом

Тегеран, 3 июня, ИРНА – Уровень политического взаимодействия и сотрудничества, и, что более важно, степень доверия и взаимной уверенности в отношениях между Ираном и Египтом являются беспрецедентными. Об этом заявил глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи.

Иранский дипломат Сейед Аббас Арагчи в своём Twitter-аккаунте выразил удовлетворение визитом в Каир. Он сообщил, что в ходе поездки состоялись важные переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и министром иностранных дел Бадром Абдель Ати.

«После долгих лет ирано-египетская дипломатия вступила в новую фазу. Уровень политического взаимодействия и сотрудничества, и, что более важно, степень доверия и взаимной уверенности в отношениях двух стран являются беспрецедентными», - написал иранский министр в своем сообщении на арабском языке.

Далее Арагчи подчеркнул совместную ответственность Ирана и Египта за сохранение мира, стабильности и спокойствия в регионе. «Являясь двумя влиятельными региональными державами и обладая древней культурой и цивилизацией, Иран и Египет несут совместную ответственность за сохранение мира, стабильности и спокойствия в регионе», - заключил он.

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