Лидер Ирана: опора на сионистский режим не обеспечит безопасности ни одному государству

Ниже следуют основные тезисы выступления его светлости аятоллы Хаменеи:

* Национальная независимость означает, что страна не ждёт зелёного или красного света от Америки и ей подобных. Одним из ключевых принципов национальной независимости является принцип "Мы можем".

* Национальная независимость не означает отсутствия связей; её смысл в том, чтобы иранский народ и страна стояли на собственных ногах.

* Другим принципом национальной независимости является укрепление оборонной мощи страны.

* Основное требование Америки заключается в том, чтобы Иран не обладал ядерной промышленностью и таким образом нуждался в Соединенных Штатах. Наш ответ на это пустословие США известен: они ровным счётом ничего не смогут поделать в этом вопросе. Почему вы вмешиваетесь в то, будет ли Иран заниматься обогащением урана или нет? Какое вам до этого дело! Кто вы такие чтобы указывать?

* Благодаря огромным усилиям Иран смог обрести полный ядерный топливный цикл.

* Ядерная промышленность не ограничивается только энергетикой. Это базовая отрасль, оказывающая влияние на множество научных сфер.

* Преступления сионистского режима, выразившиеся в массовом убийстве палестинцев путем прямого обстрела центра распределения продовольствия, демонстрируют крайнюю степень их жестокости и злобности. США являются соучастником этого преступления и должны быть изгнаны из региона.

* Пусть правительства знают, что опора на сионистский режим не принесёт безопасности ни одному государству. Этот режим находится в процессе распада, и, если на то будет воля Аллаха, он долго не просуществует.