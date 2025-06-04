4 июн. 2025 г., 11:21
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Лидер Ирана: опора на сионистский режим не обеспечит безопасности ни одному государству

4 июн. 2025 г., 11:21
??????? ID: 85852442
Лидер Ирана: опора на сионистский режим не обеспечит безопасности ни одному государству

Тегеран, 4 июня, ИРНА – Великий лидер Исламской революции его светлость аятолла Хаменеи сегодня утром, приняв участие в церемонии, приуроченной к 36-й годовщине кончины основоположника ИРИ Имама Хомейни (да распространится на него милость Аллаха!), выступил с важной речью.

Ниже следуют основные тезисы выступления его светлости аятоллы Хаменеи:

* Национальная независимость означает, что страна не ждёт зелёного или красного света от Америки и ей подобных. Одним из ключевых принципов национальной независимости является принцип "Мы можем".

* Национальная независимость не означает отсутствия связей; её смысл в том, чтобы иранский народ и страна стояли на собственных ногах.

* Другим принципом национальной независимости является укрепление оборонной мощи страны.

* Основное требование Америки заключается в том, чтобы Иран не обладал ядерной промышленностью и таким образом нуждался в Соединенных Штатах. Наш ответ на это пустословие США известен: они ровным счётом ничего не смогут поделать в этом вопросе. Почему вы вмешиваетесь в то, будет ли Иран заниматься обогащением урана или нет? Какое вам до этого дело! Кто вы такие чтобы указывать?

* Благодаря огромным усилиям Иран смог обрести полный ядерный топливный цикл.

* Ядерная промышленность не ограничивается только энергетикой. Это базовая отрасль, оказывающая влияние на множество научных сфер.

* Преступления сионистского режима, выразившиеся в массовом убийстве палестинцев путем прямого обстрела центра распределения продовольствия, демонстрируют крайнюю степень их жестокости и злобности. США являются соучастником этого преступления и должны быть изгнаны из региона.

* Пусть правительства знают, что опора на сионистский режим не принесёт безопасности ни одному государству. Этот режим находится в процессе распада, и, если на то будет воля Аллаха, он долго не просуществует.

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