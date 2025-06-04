4 июн. 2025 г., 10:01
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Министр иностранных дел Ирана встретился с семьёй покойного генерального секретаря «Хезболлы»

4 июн. 2025 г., 10:01
??????? ID: 85852387
Министр иностранных дел Ирана встретился с семьёй покойного генерального секретаря «Хезболлы»

Тегеран, 4 июня, ИРНА – Министр иностранных дел Исламской Республики Иран, находясь с визитом в Ливане, провёл встречу и беседу с семьёй мученика Сейеда Хасана Насраллы.

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи встретился с семьёй покойного генерального секретаря «Хезболлы» мученика Сейеда Хасана Насраллы. Отдав дань уважения на могиле мученика, иранский министр заявил, что «мученическая смерть Сейеда Хасана Насраллы приведёт к усилению движения Сопротивления».

«Сопротивление живо, потому что мученики живы. Потому что мученик Сейед Хасан Насралла жив. Я уверен, что кровь мученика Насраллы будет способствовать продвижению Сопротивления даже больше, чем при его жизни», - добавил Арагчи.

Иранский министр подчеркнул, что окончательная победа будет за народом Ливана и движением Сопротивления. «Имам Хомейни, великий вождь Исламской революции и основатель Исламской Республики Иран, научил нас, что кровь побеждает меч. Я уверен, что окончательная победа будет за народом Ливана и движением Сопротивления, а поражение сионистского режима неизбежно», - отметил дипломат.

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