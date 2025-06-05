5 июн. 2025 г., 22:39
Новости ID: 85853462
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Президенты Ирана и Узбекистана подчеркнули ответственность исламской уммы за народ Газы

5 июн. 2025 г., 22:39
Новости ID: 85853462
Президенты Ирана и Узбекистана подчеркнули ответственность исламской уммы за народ Газы

Тегеран, 5 июня, ИРНА — Президенты Ирана и Узбекистана подчеркнули необходимость укрепления связей между исламскими странами, усиления единства исламской уммы и решительной поддержки угнетенного палестинского народа перед лицом преступлений сионистского режима.

Сегодня днём, в четверг, 5 июня, Масъуд Пезешкиян, президент Ирана, в телефонном разговоре с Шавкатом Мирзиёевым, президентом Узбекистана, поздравил правительство и братский народ Узбекистана с наступлением благословенного праздника Курбан-байрам, пожелав этой стране достоинства, здоровья и процветания от Всевышнего.

В ходе разговора президент назвал великий и духовный ритуал Ибрагимова Хаджа, в котором мусульмане со всего мира, независимо от расы, цвета кожи, этнической принадлежности и вероисповедания, собираются вместе с общей целью, беспрецедентным проявлением единства и солидарности исламской уммы в современном мире.

Пезешкиян выразил надежду на благословения этого великого божественного ритуала и праздника Курбан-байрам, заявив: "Этот великий обряд должен стать источником сближения сердец мусульман, укрепления братства, углубления отношений и расширения взаимодействия между исламскими странами, и в конечном итоге привести к большему миру, безопасности и благосостоянию наших народов."

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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