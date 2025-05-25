Иранская каратистка Атуса Голшаднежад стала чемпионкой Азии

21-й чемпионат Азии по карате, стартовавший в пятницу в Ташкенте (Узбекистан), завершится сегодня (в воскресенье) финальными поединками в различных категориях.

В женском индивидуальном кумитэ сборная Ирана была представлена двумя финалистками, по итогам выступления которых в активе команды оказалась одна золотая и одна серебряная медаль.

В весовой категории до 61 кг Атуса Голшаднежад, одна из самых титулованных каратисток Ирана, в финале встретилась с представительницей Узбекистана Севинч Утубаевой. Продемонстрировав умную и техничную борьбу, она одержала уверенную победу со счётом 5:1 и завоевала золотую медаль.

Это вторая золотая медаль Атуcы Голшаднежад на чемпионатах Азии.