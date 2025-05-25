Иран принимает участие в заседании ЕАГ в России

42-е заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма пройдет с 26 по 30 мая 2025 года в Москве, столице Российской Федерации.

Заместитель министра экономики Ирана Хади Хани, возглавляющий иранскую делегацию, заявил, что цели участия в заседании ЕАГ включают усиление регионального и международного взаимодействия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, повышение позиций страны среди государств-членов организации, изучение последних глобальных тенденций в этой сфере, а также отстаивание позиций и демонстрацию эффективных мер Ирана в данной области.