25 мая 2025 г., 11:59
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Новости ID: 85843054
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Иран принимает участие в заседании ЕАГ в России

25 мая 2025 г., 11:59
Новости ID: 85843054
Иран принимает участие в заседании ЕАГ в России

Тегеран, 25 мая, ИРНА – Делегация Исламской Республики Иран во главе с заместителем министра экономики и руководителем Центра финансовой информации вылетела в Россию для участия в 42-м заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

42-е заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма пройдет с 26 по 30 мая 2025 года в Москве, столице Российской Федерации.

Заместитель министра экономики Ирана Хади Хани, возглавляющий иранскую делегацию, заявил, что цели участия в заседании ЕАГ включают усиление регионального и международного взаимодействия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, повышение позиций страны среди государств-членов организации, изучение последних глобальных тенденций в этой сфере, а также отстаивание позиций и демонстрацию эффективных мер Ирана в данной области.

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