Сотни израильтян вновь вышли на протест против Нетаньяху в Тель-Авиве

Демонстранты скандировали лозунги, требуя освобождения израильских заключенных в рамках сделки по обмену с палестинским Сопротивлением.

Ассоциация семей израильских пленных в своем заявлении подчеркнула, что на этой неделе премьер-министр Нетаньяху заявил о намерении продолжить эскалацию конфликта вместо возвращения пленных.

«Нетаньяху объявил о планах эскалации военных действий, намереваясь тем самым похоронить заложников в туннелях. Назначенный им руководитель Службы общей безопасности (Шабак) не демонстрирует стремления к возвращению израильтян из сектора Газа. Данный конфликт служит исключительно интересам Нетаньяху и его соратников, отделившихся от широких слоев израильского общества», - сказано в документе.

В заявлении также отмечается, что Нетаньяху ведет израильтян к катастрофе и войне, которая приведет к гибели большего числа израильских пленных и военнослужащих. Подчёркивается, что только Дональд Трамп способен заставить Нетаньяху прекратить войну.