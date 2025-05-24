В Абадане запущен первый отечественный полетный радар Ирана

Заместитель министра дорог и городского развития заявил на церемонии в субботу: "Первый в стране отечественный гражданский полетный радарный комплекс, проект радара MSSR-Mod S (система наблюдения за полетами), полностью разработан на основе отечественных знаний. После полного тестирования он был впервые установлен и введен в эксплуатацию в Международном аэропорту Абадана".

Мохаммад Амирани сообщил, что стоимость строительства отечественного радара в аэропорту Абадана составила 6,9 миллиона евро, что позволило стране сэкономить 800 тысяч евро.

Он добавил: "Этот национальный проект является результатом совместного сотрудничества между специалистами Главного управления связи и аэронавигации Иранской компании аэропортов и аэронавигации и Исфаханского технологического университета. Он способен охватывать внутренние и транзитные гражданские рейсы в радиусе более 450 километров и играет важную роль в поддержке радарной сети юго-запада страны".