24 мая 2025 г., 14:28
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В Абадане запущен первый отечественный полетный радар Ирана

24 мая 2025 г., 14:28
??????? ID: 85842278
В Абадане запущен первый отечественный полетный радар Ирана

Тегеран, 24 мая, ИРНА – Сегодня, в день 3 хордада (24 мая), годовщины освобождения Хорремшехра, первый отечественный полетный радарный комплекс Ирана был введен в эксплуатацию в Международном аэропорту Абадана. Церемония запуска прошла в режиме видеоконференции с участием президента и министра дорог и городского развития.

Заместитель министра дорог и городского развития заявил на церемонии в субботу: "Первый в стране отечественный гражданский полетный радарный комплекс, проект радара MSSR-Mod S (система наблюдения за полетами), полностью разработан на основе отечественных знаний. После полного тестирования он был впервые установлен и введен в эксплуатацию в Международном аэропорту Абадана".

Мохаммад Амирани сообщил, что стоимость строительства отечественного радара в аэропорту Абадана составила 6,9 миллиона евро, что позволило стране сэкономить 800 тысяч евро.

Он добавил: "Этот национальный проект является результатом совместного сотрудничества между специалистами Главного управления связи и аэронавигации Иранской компании аэропортов и аэронавигации и Исфаханского технологического университета. Он способен охватывать внутренние и транзитные гражданские рейсы в радиусе более 450 километров и играет важную роль в поддержке радарной сети юго-запада страны".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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