Команда Сухопутных войск Армии Ирана стала чемпионом по конному поло в Кубке Заянде-Руд

В пятницу, 23 мая 2025 года, завершился финал мужской лиги по конному поло — Кубок Заянде-Руд, ставший частью второй недели Национальной лиги конного поло Ирана. Соревнования прошли в Исфахане, где команда Сухопутных войск Армии Ирана одержала победу и завоевала чемпионский титул.
24 мая 2025 г., 13:19
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