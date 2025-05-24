Команда Сухопутных войск Армии Ирана стала чемпионом по конному поло в Кубке Заянде-Руд

В пятницу, 23 мая 2025 года, завершился финал мужской лиги по конному поло — Кубок Заянде-Руд, ставший частью второй недели Национальной лиги конного поло Ирана. Соревнования прошли в Исфахане, где команда Сухопутных войск Армии Ирана одержала победу и завоевала чемпионский титул.

journalistشهرام مومنی نوکنده
24 мая 2025 г., 13:19

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