30-й культурно-спортивный фестиваль кочевников Азербайджана состоялся в полдень пятницы (16 мая 2025 года) в районе Харна, недалеко от Хоранда, с проведением символиченого кочевья и соревнований по бегу.
16 мая 2025 г., 19:16
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