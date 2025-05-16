30-й культурно-спортивный фестиваль кочевников Азербайджана

30-й культурно-спортивный фестиваль кочевников Азербайджана состоялся в полдень пятницы (16 мая 2025 года) в районе Харна, недалеко от Хоранда, с проведением символиченого кочевья и соревнований по бегу.

journalistشهرام مومنی نوکنده
16 мая 2025 г., 19:16

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