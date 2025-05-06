Иранский документальный фильм получил награду на международном фестивале "Эффат" в Джидде

Глава управления культуры и исламского руководства провинции Бушехра во вторник в интервью корреспонденту ИРНА сообщил, что документальный фильм "Хасак", посвящённый культуре и традиционному наследию одного из регионов юга Ирана, удостоился награды как лучший международный студенческий документальный фильм на кинофестивале "Эффат" в Саудовской Аравии.

«Этот международный культурный успех стал результатом творческих усилий Джавада Голямнежада Джабри, известного своими социально-ориентированными работами», - подчеркнул он.

Отметив значимость данного фестиваля, глава ведомства добавил, что Международный фестиваль "Эффат" является одним из авторитетных художественных мероприятий в арабском мире, где студенческие работы со всего мира участвуют в конкурсной программе.