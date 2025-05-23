Арагчи предупредил Уиткаффа: «Нулевое обогащение» означает отсутствие соглашения

В сообщении, опубликованном в пятницу утром в его аккаунте в социальной сети X, глава иранской дипломатии написал: «Направляюсь в Рим на пятый раунд непрямых переговоров с США».

Арагчи добавил: «Формула достижения соглашения несложна: ноль ядерного оружия = есть соглашение. Ноль обогащения = соглашения не будет».

Обращаясь к американской делегации, возглавляемой специальным представителем президента США по делам Западной Азии Стивом Уиткаффом, он подчеркнул: «Время принятия решения настало».

Ранее, в среду вечером 31 мая, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи сообщил, что Исламская Республика Иран дала согласие на предложение Омана провести очередной раунд ирано-американских переговоров в пятницу в столице Италии — Риме.