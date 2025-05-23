23 мая 2025 г., 11:52
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Арагчи предупредил Уиткаффа: «Нулевое обогащение» означает отсутствие соглашения

23 мая 2025 г., 11:52
??????? ID: 85841129
Арагчи предупредил Уиткаффа: «Нулевое обогащение» означает отсутствие соглашения

Тегеран, 23 мая – ИРНА. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи направился в Рим для участия в пятом раунде непрямых переговоров между Ираном и Соединёнными Штатами Америки.

В сообщении, опубликованном в пятницу утром в его аккаунте в социальной сети X, глава иранской дипломатии написал: «Направляюсь в Рим на пятый раунд непрямых переговоров с США».

Арагчи добавил: «Формула достижения соглашения несложна: ноль ядерного оружия = есть соглашение. Ноль обогащения = соглашения не будет».

Обращаясь к американской делегации, возглавляемой специальным представителем президента США по делам Западной Азии Стивом Уиткаффом, он подчеркнул: «Время принятия решения настало».

Ранее, в среду вечером 31 мая, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи сообщил, что Исламская Республика Иран дала согласие на предложение Омана провести очередной раунд ирано-американских переговоров в пятницу в столице Италии — Риме.

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