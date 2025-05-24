Иран запустил первое воздушное такси: новая эра в авиации страны

Первый рейс воздушного такси соединил города Кередж и Казвин, ознаменовав начало регулярных перевозок.

Мохсен Хасанлу, советник министра и генеральный директор Особой экономической зоны и Международного аэропорта Паям, находящегося в ведении Министерства связи и информационных технологий, подчеркнул значимость этого события для авиационной отрасли страны. "Запуск воздушного такси – это важное достижение, которое сулит большие перспективы", – заявил он.

По словам Хасанлу, новый вид транспорта будет способствовать привлечению новых инвестиций в Особую экономическую зону Паям, стимулированию национальной экономики и развитию провинции Альборз. Кроме того, он создаст благоприятные условия для широкого использования авиационных услуг населением.

"Введение воздушного такси сыграет ключевую роль в оживлении малозагруженных воздушных маршрутов", – отметил Хасанлу.

Он подчеркнул, что это "инновационная услуга, которая позволит общественности пользоваться авиаперевозками, а инвесторам предоставит новые возможности для вложений".

Запуск первого воздушного такси в Иране рассматривается как значительный шаг в модернизации транспортной инфраструктуры страны и расширении доступности авиационных услуг.