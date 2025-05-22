22 мая 2025 г., 21:03
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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ЕАЭС: Дорожная карта для соглашения о свободной торговле готова

22 мая 2025 г., 21:03
??????? ID: 85840922
ЕАЭС: Дорожная карта для соглашения о свободной торговле готова

Тегеран, 22 мая, ИРНА - Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев заявил о разработке дорожной карты для реализации соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Исламской Республикой Иран. Соглашение вступит в силу 15 мая 2025 года.

Это заявление было сделано в ходе встречи Слепнева с главой Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана Самадом Хасанзаде и сопровождающей его делегацией в Москве.

По словам Андрея Слепнева, дорожная карта включает меры по развитию прямого сотрудничества между деловыми кругами ЕАЭС и Ирана, а также тематические семинары, направленные на разъяснение деталей регулирования торговли между сторонами.

Министр подчеркнул, что соглашение о свободной торговле создаст уникальные условия для доступа предпринимателей на рынки друг друга, сформирует механизмы и платформы для взаимодействия, решения текущих проблем в торгово-экономическом сотрудничестве и укрепит взаимопонимание в вопросах законодательства и процедур его применения в странах-участницах.

Встреча, прошедшая в штаб-квартире ЕЭК в Москве, ознаменовала переход к новому этапу сотрудничества. Слепнев отметил, что важно, чтобы предприниматели обеих сторон рассматривали друг друга не как конкурентов, а как партнеров, способных усилить свой потенциал и технологии, а также работать вместе на объединенном рынке численностью 250 миллионов человек.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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