Иран призвал к созданию специальной рабочей группы для решения проблемы падения уровня Каспийского моря

Ансари, выступая в четверг, 22 мая 2025 года, на специализированной сессии конференции под названием «Изменение климата, Каспийский кризис и необходимость региональной солидарности», представила предложение Исламской Республики Иран о создании этой специальной региональной рабочей группы. Она подчеркнула, что эта группа может обеспечить необходимую координацию для реализации совместных проектов.

Ансари также предложила прикаспийским странам создать единую систему мониторинга, которая будет постоянно отслеживать изменения воды и почвы в регионе.