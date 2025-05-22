22 мая 2025 г., 16:14
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран призвал к созданию специальной рабочей группы для решения проблемы падения уровня Каспийского моря

22 мая 2025 г., 16:14
??????? ID: 85840768
Иран призвал к созданию специальной рабочей группы для решения проблемы падения уровня Каспийского моря

Тегеран, 22 мая, ИРНА – Вице-президент Ирана и глава Организации по охране окружающей среды Шина Ансари, находясь в Санкт-Петербурге для участия в 11-й Международной экологической конференции имени Носовского, призвала к формированию региональной рабочей группы с участием всех прикаспийских государств для разработки практического плана по решению проблемы падения уровня Каспийского моря.

Ансари, выступая в четверг, 22 мая 2025 года, на специализированной сессии конференции под названием «Изменение климата, Каспийский кризис и необходимость региональной солидарности», представила предложение Исламской Республики Иран о создании этой специальной региональной рабочей группы. Она подчеркнула, что эта группа может обеспечить необходимую координацию для реализации совместных проектов.

Ансари также предложила прикаспийским странам создать единую систему мониторинга, которая будет постоянно отслеживать изменения воды и почвы в регионе.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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