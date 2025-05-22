22 мая 2025 г., 17:38
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иранская армия представила три новые беспилотные системы

22 мая 2025 г., 17:38
??????? ID: 85840811
Иранская армия представила три новые беспилотные системы

Тегеран, 22 мая, ИРНА - Иранская армия представила три новые беспилотные системы, которые пополнят боевой состав Сухопутных войск. Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками бригадный генерал Немати.

В числе представленных систем:

*   Вертикально взлетающий беспилотник "Хома" (Homa).

*   Вертикально взлетающий беспилотник "Дидбан Незаджа" (Didban Nezaja).

*   Ударный квадрокоптер FPV "Шахин Йек" (Shahin Yek).

Подробнее о беспилотнике "Дидбан Незаджа":

"Дидбан Незаджа" является легким и портативным беспилотником, способным работать как днем, так и ночью. Он предназначен для точного определения местоположения целей. С высотой полета до 6000 футов (приблизительно 1800 метров), этот БПЛА может выполнять различные разведывательные миссии и определять координаты целей в любых условиях, даже при активном применении средств радиоэлектронной борьбы, не требуя при этом взлетно-посадочной полосы.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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