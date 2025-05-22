Иранская армия представила три новые беспилотные системы

В числе представленных систем:

* Вертикально взлетающий беспилотник "Хома" (Homa).

* Вертикально взлетающий беспилотник "Дидбан Незаджа" (Didban Nezaja).

* Ударный квадрокоптер FPV "Шахин Йек" (Shahin Yek).

Подробнее о беспилотнике "Дидбан Незаджа":

"Дидбан Незаджа" является легким и портативным беспилотником, способным работать как днем, так и ночью. Он предназначен для точного определения местоположения целей. С высотой полета до 6000 футов (приблизительно 1800 метров), этот БПЛА может выполнять различные разведывательные миссии и определять координаты целей в любых условиях, даже при активном применении средств радиоэлектронной борьбы, не требуя при этом взлетно-посадочной полосы.