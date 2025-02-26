Пезешкиан: мы полны решимости укрепить отношения между Тегераном и Москвой

Пезешкиан накануне во второй половине дня на встрече с Лавровым охарактеризовал отношения между Ираном и Россией как развивающиеся и подчеркнул необходимость ускорения процесса реализации договоренностей, особенно Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами. «Иран и Россия имеют большие возможности для укрепления сотрудничества. Мы намерены укреплять взаимодействие между Тегераном и Москвой», - сказал иранский президент.

Пезешкиан подчеркнул в своей речи важность продолжения процесса конструктивного регионального взаимодействия между двумя странами. «Иран и Россия имеют близкие взгляды по региональным вопросам и стремятся укреплять свое региональное и международное сотрудничество как в рамках двустороннего взаимодействия, так и через такие региональные и международные организации, как ШОС, Евразийский союз и БРИКС», - заявил он.

Российский министр передал теплые приветствия от Владимира Путина доктору Пезешкиану и заявил, что приложит все усилия для продолжения и ускорения процесса укрепления сотрудничества, а также выполнения достигнутых договоренностей, в частности Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами.

Лавров назвал завершение процесса присоединения Исламской Республики Иран к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) новым и эффективным потенциалом для укрепления отношений между двумя странами, особенно в экономической и торговой сферах. Он подчеркнул, что Иран и Россия обладают широким спектром общих интересов в поддержании эффективного регионального взаимодействия.