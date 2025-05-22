Вице-президент Ирана примет участие в XI Невском международном экологическом конгрессе в Петербурге

В конгрессе текущего года участвуют руководители природоохранных ведомств 14 государств, в том числе страны БРИКС и государства Каспийского региона.

По прибытии в Санкт-Петербург вице-президент Ирана, отметив важность проведения этого конгресса и его тематических заседаний, сообщила, что наряду с пленарным заседанием состоятся четыре специализированные сессии — «Заседание по вопросам Каспийского моря», «БРИКС и устойчивое экологическое развитие», «Женщины и устойчивое развитие» и «Экология крупных городов».

Ансари сообщила о планах выступить на всех четырех профильных сессиях глобального конгресса. На полях мероприятия она также проведет переговоры с министрами экологии стран-участниц по вопросам углубления экологического сотрудничества.