22 мая 2025 г., 10:27
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Вице-президент Ирана примет участие в XI Невском международном экологическом конгрессе в Петербурге

22 мая 2025 г., 10:27
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Вице-президент Ирана примет участие в XI Невском международном экологическом конгрессе в Петербурге

Москва, 22 мая, ИРНА – XI Невский международный экологический конгресс начнёт свою работу в четверг в Санкт-Петербурге. В мероприятии примет участие Шина Ансари, вице-президент Исламской Республики Иран и руководитель Организации по охране окружающей среды.

В конгрессе текущего года участвуют руководители природоохранных ведомств 14 государств, в том числе страны БРИКС и государства Каспийского региона.

По прибытии в Санкт-Петербург вице-президент Ирана, отметив важность проведения этого конгресса и его тематических заседаний, сообщила, что наряду с пленарным заседанием состоятся четыре специализированные сессии — «Заседание по вопросам Каспийского моря», «БРИКС и устойчивое экологическое развитие», «Женщины и устойчивое развитие» и «Экология крупных городов».

Ансари сообщила о планах выступить на всех четырех профильных сессиях глобального конгресса. На полях мероприятия она также проведет переговоры с министрами экологии стран-участниц по вопросам углубления экологического сотрудничества.

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