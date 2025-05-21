Ареф: Иран не получает указаний в области научно-технологического развития и не стремится к созданию ядерного оружия

Выступая на заседании правительства в среду утром, Ареф отметил, что недавние заявления американских лидеров о «нулевом уровне обогащения» не являются чем-то новым и, вероятно, не станут последними. «Если бы мы стремились к нулевому обогащению на своей территории, то не пришлось бы десятилетиями терпеть жестокие и несправедливые санкции со стороны США», — добавил он.

По его словам, заявления американских чиновников противоречивы: «На непрямых переговорах они высказывают одни позиции по поводу обогащения, но за пределами переговорного стола — под давлением СМИ или для удовлетворения требований сионистского режима — заявляют совершенно другое».

Ареф подчеркнул, что Иран продолжит следовать по заранее определённому пути, согласованному в рамках непрямых переговоров. «Красной линией» Ирана остаётся осуществление обогащения урана на своей территории. «Мы не стремимся к созданию ядерного оружия, однако будем использовать все ядерные возможности страны — так же, как и другие технологии — в целях развития и прогресса», — заключил он.