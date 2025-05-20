Пезешкиян: Укрепление сотрудничества между Ираном и Туркменистаном гарантирует благополучие и безопасность двух народов

Масъуд Пезешкиян сегодня днем, во вторник, на встрече с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, заявив, что Исламская Республика Иран заинтересована в повышении уровня отношений и расширении сотрудничества в различных областях с соседними странами, особенно с Туркменистаном, отметил: «Иран, помимо заинтересованности в импорте газа из Туркменистана, также имеет эффективные мощности и возможности для его экспорта и свопа в страны региона».

Он продолжил: «Строительство газопровода между Ираном и Туркменистаном должно быть спроектировано и реализовано таким образом, чтобы имелась возможность транспортировки газа для всех трех целей».