20 мая 2025 г., 17:42
Новости ID: 85838933
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Пезешкиян: Укрепление сотрудничества между Ираном и Туркменистаном гарантирует благополучие и безопасность двух народов

20 мая 2025 г., 17:42
Новости ID: 85838933
Пезешкиян: Укрепление сотрудничества между Ираном и Туркменистаном гарантирует благополучие и безопасность двух народов

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Президент на встрече с министром иностранных дел Туркменистана заявил, что углубление и укрепление сотрудничества, особенно совместных и взаимных инвестиций между Ираном и Туркменистаном, может гарантировать будущее благосостояние, процветание, дружбу и безопасность двух народов.

Масъуд Пезешкиян сегодня днем, во вторник, на встрече с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, заявив, что Исламская Республика Иран заинтересована в повышении уровня отношений и расширении сотрудничества в различных областях с соседними странами, особенно с Туркменистаном, отметил: «Иран, помимо заинтересованности в импорте газа из Туркменистана, также имеет эффективные мощности и возможности для его экспорта и свопа в страны региона».

Он продолжил: «Строительство газопровода между Ираном и Туркменистаном должно быть спроектировано и реализовано таким образом, чтобы имелась возможность транспортировки газа для всех трех целей».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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